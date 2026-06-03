onTexte: "Beste Bücher"

Schon zur Tradition geworden ist die Veranstaltung

„Beste Bücher“. Seit 2013 stellten in wechselnder Besetzung Literaturbegeisterte an besonderen Leseorten ihr persönliches Lieblingsbuch des Jahres vor.

In diesem Jahr lädt Theaterintendant Tonio Kleinknecht in den Innenhof des Wasseralfinger Schlosses ein. Auf der Bühne des Sommerstücks des Theaters der Stadt Aalen stellen Simone Grimminger, Buchhändlerin, Karin Haisch, Leiterin des städtischen Kultur- und Presseamts, und Michael Steffel, Leiter der Stadtbibliothek, ihre diesjährigen Lieblingsbücher vor.