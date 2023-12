Onyx Klavierduo - Märchen & Legenden

Das Onyx Klavierduo wird von der Presse für sein feinsinniges Gespür für Klangfarben, technisch glasklare Raffinesse und die bedingungslose Verschmelzung der zwei Musiker an ihrem Instrument gelobt.

Ob an zwei Flügeln oder vierhändig an einem Instrument – ihre Interpretationen stellen stets die gemeinsame Durchdringung der Musik in den Mittelpunkt. Die Lust am Entdecken, die Neugier und die unendliche Freude am gemeinsamen Musizieren sind charakteristisch für das junge Duo. Gemeinsam studierten sie bei Bernd Glemser und Denise Benda in Würzburg und verfeinerten bei weiteren bedeutenden Musikern wie Eberhard Feltz und Reto Bieri ihre Fertigkeiten. Marie-Thérèse Zahnlecker und Jonas Gleim haben sich der Aufgabe verschrieben, neben bekannten Meisterwerken auch vergessene oder selten gespielte Werke für Klavierduo zu präsentieren und daraus fantasievolle und stimmig konzipierte Programme zusammenzustellen, die ihr Publikum immer wieder aufs Neue mitreißen und überraschen. Die Debüt-CD „Souvenirs“ des Onyx Klavierduos erscheint 2024 beim Label Immersive Sound Art. Weitere Informationen finden Sie unter www.onyx-klavierduo.de.

Die Pianistin Marie-Thérèse Zahnlecker ist Preisträgerin der Deutschen Stiftung Musikleben, des Internationalen Wettbewerbs für Verfemte Musik, sowie des Klassikpreises der Stadt Münster und des WDR. Mit dem Onyx Klavierduo gewann sie den Fischer-Flach Wettbewerb und konzertiert regelmäßig in ganz Deutschland. Gemeinsam mit der Sopranistin Theresa Maria Romes ist sie Gründerin und Festivalleiterin des KAMMERMUSIK! Festival Würzburg, das seit 2021 jährlich im Oktober stattfindet. Seit 2021 hat Marie-Thérèse Zahnlecker an der Hochschule für Musik Würzburg einen Lehrauftrag inne, wo sie zuvor bei Bernd Glemser und in den Kammermusikklassen von Denise Benda und Reto Bieri ihr Studium mit höchster Auszeichnung abschloss. 2023 wurde ihr der Kulturförderpreis der Stadt Würzburg verliehen.Jonas Gleim ist leidenschaftlicher Kammermusiker. Als gefragter Klavierpartner und Liedbegleiter konzertiert er in ganz Deutschland und ist zu Gast bei internationalen Festivals. Er ist Preisträger zahlreicher Wettbewerbe und trat solistisch u.a. mit der Jungen Südwestdeutschen Philharmonie und der Kammerphilharmonie Mannheim auf. Neben seinem Studium an der Hochschule für Musik Würzburg bei Bernd Glemser, Denise Benda und Reto Bieri erhielt er weitere Impulse u.a. von Eberhard Feltz, dem Cuarteto Casals und dem Mandelring Quartett. Jonas Gleim wurde durch Stipendien der Stiftung Concerto, Yehudi Menuhin Live Music Now e.V. sowie durch ein Deutschlandstipendium gefördert, außerdem ist er als Dozent bei Kammermusikkursen und als Juror aktiv.