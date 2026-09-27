Konzert mit Gallio / Lash /Sanders (Ch/UK)

Roger Turner kam vor zwei Jahren mit dem Schweizer Saxophonisten Christoph Gallio in den Club, ein wunderbares Duo, das uns die enormen Fähigkeiten Christoph Gallios aufgezeigt hat.

Christoph hat uns damals eine CD mit seinem Trio übergeben - mit Dominik Lash am Bass und Mark Sanders am Schlagzeug, zwei Musikern, die schon bei uns zu Gast waren, und die wir ohnehin sehr(!) schätzen. Nun dürfen wir dieses Trio live erleben! Die Musik auf dem Album der drei ist eine Wucht! Energetische Improvisationsmusik aus dem Geist des Free Jazz, kein Pling-Plong und keine Verzagtheit, sondern vorwärtsdrängende, zuweilen stürmische Musik dreier großartiger Musiker, die bei all ihrem konzentrierten, virtuosen Spiel immer ein Ohr für die Anderen haben. Das Konzert mit Gallio / Lash / Sanders wird ein weiteres Highlight unserer Free Jazz/Improv-Reihe im club w71!

Link: https://www.gallio.ch/bandsprojects/gallio-lash-sanders/

Christoph Gallio, alto, soprano & c-melody saxophone

Dominic Lash double bass

Mark Sanders drums & percussion

Zu den Musikern:

Christoph Gallio (*1957) begann als Autodidakt, studierte dann klassisches Saxophon bei Iwan Roth und Musik bei Steve Lacy in Paris. In seiner Jugend spielte er mit Goldfischen oder arbeitete mit Tänzern – auch in Japan. Er musizierte mit Irene Schweizer, Mani Neumeier, Peter Kowald, Fred Frith, Tetsu Saitoh, Phil Minton, Olie Brice, Andrew Lisle. Er hat mit Musikern wie Irene Aebi, William Parker, Rashied Ali, Gerry Hemingway, Sven-Åke Johansson, Olaf Rupp, und vielen anderen zusammengearbeitet. Seit 35 Jahren leitet er das Trio DAY & TAXI, aktuell mit Silvan Jeger am Bass und Gerry Hemingway am Schlagzeug. Zudem ist er als Komponist tätig. Gallio betreibt seit 1986 sein eigenes Label PERCASO. www.gallio.ch

Dominic Lash (*1980) ist ein frei improvisierender Kontrabassist und E-Gitarrist, den das Free Jazz Collective als „außergewöhnlichen kreativen Musiker“ bezeichnet hat. Er komponiert und spielt auch eigene Musik und forscht und schreibt als Akademiker über Film. Er spielte mit Musikern wie John Butcher, Joe Morris, Evan Parker, Pat Thomas, Nate Wooley und John Russell auf. Zu seinen Hauptprojekten zählt das Dominic Lash Quartet; http://dominiclash.blogspot.com/

Mark Sanders (*1960) lebt in Birmingham (UK) und ist ein Schlagzeuger/Perkussionist, der für sein Spiel im Bereich Free Jazz und Freie Improvisation weltbekannt ist. Er zählt zu den gefragtesten Schlagzeugern. Über 190 CD- und Vinylveröffentlichungen sprechen für sich. Er spielte mit vielen renommierten Improvisationsmusikern, darunter Roscoe Mitchell, Wadada Leo Smith, Roswell Rudd, Henry Grimes, Trevor Watts, John Butcher, Evan Parker, Elliott Sharp, Pat Thomas. Er ist Dozent am Leeds Conservatoire, Gastdozent an der Royal Academy of Music und am Birmingham Conservatoire www.marksanders.me.uk

Wir sparen uns hier die Auftritte der Musiker auf bedeutenden Festivals in Europa, Asien und Amerika und ihre Tourneen durch zahlreiche Länder. Wer mehr wissen möchte, hier das ausführliche Info: https://www.gallio.ch/fileadmin/autoren/pdf/GA-LA-SA_cv_english.pdf