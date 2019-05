Operetten-Gala

Wir laden Sie ein, das Walzerfeuerwerk der einzig legitimen musikalischen Nachfahren der Strauss-Dynastie live in der zauberhaften Atmosphäre des Zwingenberger Schlosses zu erleben.

1825 von Johann Strauss Vater in Wien gegründet, füllt die „Original Wiener Strauss Capelle“ als internationaler Botschafter der Welthauptstadt der Musik in jeder Saison mehrfach die größten und schönsten Konzerthallen dieser Welt wie die „Shanghai Concert Hall“, das „Odeon des Herodes Atticus“ in Athen, das „Amazonas Opernhaus Manaus“ oder den berühmten „Bolschoj-Saal“ des Tschaikowsky-Konservatoriums Moskau. Gemeinsam mit bekannten Solisten und unserem Festspielchor wird dieser Sommerabend für alle Operettenfans zu einem unvergesslichen Erlebnis werden!

Dauer ca. 2,5 Stunden