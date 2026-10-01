Opel Tag bei Weller Automobile

Am 10. Oktober heißt es: Opel entdecken, einsteigen und losfahren! Erlebe die vielfältige Opel Modellpalette bei uns vor Ort, lerne deine Favoriten kennen und gehe direkt auf Probefahrt. Dazu warten attraktive Angebote für unsere Neu- und Gebrauchtwagen auf dich.

Natürlich kommt auch der Genuss nicht zu kurz: Dich erwarten Weißwurst, frische Brezeln, Obazda und weitere Leckereien – die perfekte Gelegenheit, deinen Besuch bei uns entspannt zu genießen.

Komm vorbei, lass dich inspirieren und finde heraus, welches Opel Modell am besten zu dir passt. Wir freuen uns auf dich!