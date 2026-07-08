Open Air 2026 – CRIMSON DELIGHT

Rock – Pop aus Stuttgart.
Raue Rocksongs and beautiful Popsongs – diese unverwechselbarte Mischung der 5-köpfigen Band wird Sie an diesem Abend mitreißen.
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Kulturforum e.V. Metzingen Eisenbahnstraße 29, 72555 Metzingen
Konzerte & Live-Musik
Kulturforum e.V. Metzingen Eisenbahnstraße 29, 72555 Metzingen
Rock – Pop aus Stuttgart.
Raue Rocksongs and beautiful Popsongs – diese unverwechselbarte Mischung der 5-köpfigen Band wird Sie an diesem Abend mitreißen.
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