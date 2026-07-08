Open Air 2026 – THE ROCK GENERATION

Oldie-Rock-Night.
Legendäre Songs der 70er und 80er Jahre – ein Live-Erlebnis, welches das Publikum, spüren lässt, warum Rockmusik nicmals vergeht.
Info
Kulturforum e.V. Metzingen Eisenbahnstraße 29, 72555 Metzingen
Konzerte & Live-Musik
bis
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Oldie-Rock-Night.
Legendäre Songs der 70er und 80er Jahre – ein Live-Erlebnis, welches das Publikum, spüren lässt, warum Rockmusik nicmals vergeht.
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