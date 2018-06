Open Air Adventure 2.0 - 55 Jahre Skiclub Lauffen

Open Air Fest des Skiclub Lauffen. Neben Live-Auftritten von Arrow Head, Old Kelter Keller Band und DJs findet eine Übertragung des WM-Finales statt. Sonntags kann auf einer riesigen 10 Meter hohen und 15 Meter langen Wasserrutsche in den Neckar gerutscht werden, während sich an weiteren Spielstationen ausgetobt werden kann. Die Veranstaltung ist kostenlos und bietet Specials für Klein & Groß.