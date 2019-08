Open Air Bühne auf dem Würzburger Stadtfest

Erfahrene Stadtfestgänger wissen es längst: Die Posthalle Würzburg ist mit einem eigenen Bühnenprogramm regelmäßig beim Würzburger Stadtfest vertreten. Auch das diesjährige Stadtfest stellt da keine Ausnahme dar. Zu finden ist die KULTURBÜHNE präsentiert von der Posthalle Würzburg in Zusammenarbeit mit der Würzburger Rockgemeinschaft e.V. (Würg), dem Hörfunksender Charivari sowie dem RockCheck in diesem Jahr am Vierröhrenbrunnen.

Zum Bühnenprogramm am Freitag gehört neben Melting Batteries aus Schweinfurt und Blind Mans Medicine aus Würzburg unter anderem auch die Würzburger Inklusionsband Mosaik, deren Lieder wichtige Themen wie Inklusion, Toleranz und Menschlichkeit aufgreifen und so zum Nachdenken anregen. Headliner am Abend ist die Classic Rock Tributband Donny Vox.

Freitag

15:00 Chris Lois Müller

15:50 Melting Batteries (RockCheck)

16:40 Blind Mans Medicine (RockCheck)

17:30 Impro-Theater

18:00 t.b.a

18:30 Rockender Stadtrat

19:40 Mosaik

21:00 Donny Vox Band

Zum Bühnenprogramm am Samstag gehört neben Every Child aus Bad Neustadt an der Saale, Kein Zu3ritt aus Haßberge und DRAAmatix aus Bad Königshofen unter anderem auch die Würzburger Band ZULU. Ein Wiedersehen gibt es zudem auch mit Boppin'B, die zuletzt in Würzburg auf dem Umsonst und Draußen Festival gespielt haben.

Samstag

10:00 Mika´s Tanzschule e.V. | Dance Encore

12:30 t.b.a.

13:20 t.b.a (RockCheck)

14:10 Every Child (RockCheck)

15:00 Kein Zu3ritt (RockCheck)

15:50 DRAAmatiX (RockCheck)

16:40 Todoroki Wadaiko

17:40 Dominik Fritz

18:30 Zulu

19:45 t.b.a

21:15 Boppin B.

RockCheck – Stadtfest Würzburg

"Unterfranken rockt! Einmal im Jahr treffen sich aus den Musikinitiativen in Unterfranken ausgewählte Bands und rocken den Laden. Jedes Jahr die gleichen Inis, jedes Jahr andere Bands. Jede Ini wird von einer Band repräsentiert und zeigt, was dort derzeit abgeht. Vertreten sind die Musikinitaiven aus Würzburg, Schweinfurt, Bad Königshofen, den Hassbergen, Bad Neustadt/Saale und Hammelburg. Der RockCheck wird unterstützt von der IG ROCK Unterfranken e.V. und finanziell gefördert vom Bezirk Unterfranken."

Über die WüRG

Die Würzburger Rockgemeinschaft - WüRG - e.V. gibt es seit 1997. Sie fördert Nachwuchsmusiker, Musikgruppen und Initiativen im Bereich Pop- und Rockmusik bei Produktion, Präsentation und fachlicher Qualifikation.

In diesem Jahr wird der Rock-Check verteilt auf zwei Tagen auf der Vierröhrenbühne beim Würzburger Stadtfest stattfinden.