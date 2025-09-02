Open-Air-Ehrenamtskino Waiblingen 2025

HERZLICHE EINLADUNG ZUM OPEN-AIR-EHRENAMTSKINO
am Dienstag, 02.09.2025, auf den Elsbeth-und-Hermann-Zeller-Platz,
Bürgermühlenweg 10, in 71332 Waiblingen.
Dieses Jahr sehen Sie den Film „Die einfachen Dinge“.
ABLAUF
Ab 19:00 Uhr: Einlass; Gelegenheit zum „Schwätzen und Vernetzen“. Speisen und Getränke können erworben werden.
Um ca. 20:15 Uhr: Begrüßung durch Herrn Oberbürgermeister Sebastian Wolf
Anschließend: Filmvorführung „Die einfachen Dinge"
Info
Elsbeth-und-Hermann-Zeller-Platz Bürgermühlenweg, 71332 Waiblingen
Freizeit & Erholung