Wir knüpfen nahtlos an den Erfolg der Veranstaltungen der letzten Jahre an und freuen uns riesig auf die diesjährige „Musik am Enzpavillon“. Neben grandioser Live-Musik und der notwendigen Sorge um das leibliche Wohl freuen wir uns, auch wieder ein tolles Programm für alle Kinder anbieten zu können. Alles am Enzpavillon in Bietigheim