Open Air Festival Punkrock/Indierock/Alternative/Neo-Grunge/Lounge

NOIRE mit alternative Post-Rock, INSERT mit Punkrock, LIOTTA SEOUL mit Neo-Grunge, KÜSTE mit Indie-Punk, THE VIKE mit alternative Rock, WANNERSTERN mit Lounge-Jazz.

Details folgen laufend, schaut einfach regelmäßig vorbei. Einlass 15 Uhr. Augen zu, Lautstärke auf!

Tipp: Gerne rumlaufen wie ein Paradiesvogel / sich nicht kümmern, ob es regnet / 24 Stunden Sonnenbrille tragen und tanzen ...

INSERT: Sick newcomer Band mit frischem „Weltenschmerz-Rock“ und Punkrock aus dem Raum HN. Die Band besteht aus Jens (Gitarre), Yannick (Gitarre), David (Bass), Ferdi (Drums) Kili (Gesang).

LIOTTA SEOUL aus Koblenz sind eine ziemlich unfassbare Band: Seit ihrer Gründung 2017 veröffentlicht das Trio regelmäßig neue umwerfende Songs, die dich mal als Zeitmaschine in 90s-Hey-Days des Grunge befördert, mal aber auch bereits in den 00er-Jahren im Alternative-Rock und Nu-Metal einen Stopp einlegt, nur um dann im nächsten Moment wieder komplett nach Hier und Jetzt zu klingen. Dabei klingen ihre Songs nie wie nachgespielt, sondern als wären sie gerade frisch aus einer verbuddelt und verplombten Zeitkapsel gefischt worden. Und was ein Glück: Vor allem klingt das nie nach einer Band aus Deutschland.

NOIRE: Musik-Kollektiv aus Süd-Deutschland mit Melancholic, Alternative, Post-Rock. Melodiöse und eingängige Riffs, die sofort ins Ohr gehen. Die Post-Rockband aus dem Landkreis Heilbronn gründete sich 2018. Mit deutschsprachigen Texten und melancholisch-rockigen Songs konnten sie ihr Publikum schon auf kleinen Musikfestivals wie dem Geschrubb und Geschepper oder dem Viel & Drauß.