Open Air Festival - Songs of hope and beauty

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Kirchengarten 2.0 der Evangelisch-methodistischen Kirche Heilbronn-mittendrin Heinrich-Heine-Straße 14, 74074 Heilbronn

Die international besetzte Band Rise'n'Shine und der Solokünstler Jonnes kommen nach Heilbronn. Am Nachmittag groovige Afrobeats und Reaggae, Abends zarte Gitarrentöne und einzigartige Männerstimme.

Dazwischen ein Paneltalk mit Musikern, Podcast-Host Moritz Mosebach und Dr. Julia Hufnagel von der Stadt Heilbronn zum Thema: Kunstvoll neue Wege gehen. Ein Festival der guten Töne. Über Gerechtigkeit und Hoffnung und mit der starken Botschaft: Gemeinsam schaffen wir es.

Getränke und Pizza aus dem Holzofen gibt es auch.

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