Open-Air-Filmnächte

× Erweitern Thomas Kottal Open Air Kino Mosbach

Auf der gut 70 Quadratmeter großen Leinwand können Kinofans tolle Filme der letzten Monate in ganz besonderer Atmosphäre unter freiem Himmel und erleben, inklusive Sternschnuppen-Feuerwerk, Popkorn und Eis.

Gezeigt werden diverse aktuelle Filme der letzten Monate, unter anderem "Monsieur Claude 2", A Star is Born, 25km/h, Bohemian Rhapsody, Der Junge muss an die frische Luft, der Vorname, Trautmann, Bohemian Rhapsody, Überraschungsfilm am 22.8., Leberkäsjunkie, Yesterday und Green Book - Eine besondere Freundschaft. Je nach Dunkelheit starten die Filme gegen 21.15 Uhr.