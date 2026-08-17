Open Air Grüner Platz: THE LOUISIANA FUNKY BUTTS

New-Orleans-Feeling, Brass-Power mit Funk, Groove und Street-Energy - Live unter freiem Himmel

Die Funky Butts bringen Street-Energy, Bläserpower und pure Lebensfreude auf die Bühne. Gestählt durch zahllose Gigs zwischen Fußgängerzonen, Clubs und Festivals – darunter ein Auftritt beim legendären French Quarter Festival – kennt die Band nur ein Motto:

„Let the good times roll!“

Bekannt für ihre mitreißende „New Orleans Blockparty“-Atmosphäre verbinden die Funky Butts mühelos Afrobeats, Latin-Grooves, Funk und traditionelle Second-Line-Musik zu einem explosiven Livesound voller Energie, Rhythmus und guter Laune.

Stillstehen ist zwecklos – Tanzen unvermeidlich!

Seit 2003 spielt sich die Louisiana Funky Butts Brass Band mit fünf Bläsern und zwei Drummern wild und grenzenlos durch die Musikstile dieser Welt. Das swingt, rockt, jazzt und funkt – mit fliegenden Wechseln zwischen Afrobeats, Latin-Grooves, French Pop, Südstaaten-Rock, Cajun, Clubsounds und traditionellem 2nd-Line-Jazz.

Mit Witz, Leidenschaft und jeder Menge Spielfreude singt und rappt die Brass Band mehrsprachig über Gott und die Welt, good and bad times, corazón und amour fou – immer tanzbar, immer überraschend und immer mit voller Bühne voraus.