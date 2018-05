Open Air: Guns N´Roses - Not in This Lifetime Tour

Sie gelten als DER Maßstab für Live-Performances im Rock ‘n‘ Roll: Nach den restlos ausverkauften Megakonzerten im Sommer 2017 stürmen Guns N‘ Roses mit ihrer „Not In This Lifetime Tour“ erneut auf die Bühnen Europas. Bereits im Gründungsjahr 1985 verlieh die Band der wachsenden Rockszene von Los Angeles entscheidende und unvergleichliche Impulse. Auftritt und Haltung der US-Amerikaner fesselten Fans in aller Welt: Das Bestseller-Debutalbum „Appetite For Destruction“ verkaufte sich global mehr als 30 Millionen Mal. Legendäre Songs wie „Sweet Child of Mine“, „November Rain“ oder „Welcome To The Jungle“ elektrisieren auch heute noch ein Millionenpublikum. Am 24. Juni präsentiert die Truppe um die Originalmitglieder Axl Rose, Slash und Duff McKagan ihre gefeierte Mammutshow mit allen Hits und Hymnen unter freiem Himmel auf dem Maimarktgelände – ein einmaliges Erlebnis! Foto: bb promotion / Katarina Benzova.