Open-Air im Birkenhof in Schwarzach

Nach über zweijähriger Coronapause und den Erfolgen vergangener Jahre gibt es 2022 eine weitere Neuauflage.

Erneut lädt der MGV Sängerbund Schwarzach wieder zu einer exklusiven Open-Air Veranstaltung am Freitag 08.Juli 2022 in den Birkenhof des Schwarzacher Wildparks ein. Beginn: 20 Uhr. Wiederum soll den Gästen ein Programm mit breit gefächertem Repertoire geboten werden. Neben den Männern des MGV Schwarzach werden als besonderes Highlight die Sängerinnen und Sänger des „Chor Royal“ aus Mosbach sowie die Männer des „MGV Liederkranz Dallau“ zu Gast sein. Die Chöre werden von Jochen Thurn geleitet. Lassen sie sich diesen Event am Wildpark in Schwarzach nicht entgehen. Sichern sie sich ihre Eintrittskarte im Vorverkauf, da der Birkenhof nur ein begrenztes Sitzplatzkontingent hat.

Restkarten sind am Eingangsbereich des Birkenhofes (Wildpark) am Konzertabend zu erwerben.