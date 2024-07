Open air im Schlosshof: Stars und Sternw

Nach einigen Jahren sind unsere zwölf Blechbläser/innen von 10forBrass wieder in Schillingsfürst dabei.

Zwischenzeitlich sind sie auf den großen internationalen Festivalbühnen und in namhaften Konzerthäusern zu Gast gewesen, sogar bis nach Japan führte eine Tournee.

Heute huldigen sie zum einen die Sterne und das Weltall, u.a. mit Antonín Dvoáks Lied an den Mond aus der Oper Rusalka, dem Stück Stella by Starlight von Victor Young oder mit Mars von Gustov Holst aus dem Zyklus Die Planeten. Feierlich beginnt das Konzert mit Händels Feuerwerksmusik. Zum anderen lassen sie musikalische Filmsternchen in goldenem Blech erstrahlen. So z.B. den Song Moonriver aus Frühstück bei Tiffany, für den es einen Oscar gab, oder den Evergreen Stardust von Hoagy Carmichael, den Bing Crosby unsterblich machte und der in mehreren Filmen zum Soundtrack gehört. Wenn es um Hollywood und Sterne geht, dann darf die Star Wars-Suite von John Williams nicht fehlen. Filmreif sind auch die charmant-trockenen Moderationen des Bassisten. Lehnen Sie sich einfach zurück und schauen Sie in den Himmel von Schillingsfürst.

Konzert #36