Open Air im Schlosshof - Zauberhafte Serenade

Zephyr-Oktett

Valentin Krämer & Melanie Rothmann Oboe –– Maxim Con-rad & Adrian Krämer Klarinette Felix Amrhein & Jonathan Hock Fagott –– Lukas Kiergaßner & Frank Orschl Horn

Werke von Mozart und Prokofjew

Tauchen Sie ein in die Klangwelt der Harmoniemusik und freuen Sie sich auf Mozarts Serenade Es-Dur KV 375. Der Begriff Serenade kann abgeleitet werden von al sereno, was „unter heiterem Himmel“ bedeutet, oder von sera, ital. für Abend. Dann wäre ein „Abendstück“ gemeint. Beides trifft heute zu. In Mozarts Brief an seinen Vater von 1781 findet sich ebenfalls beides: „… auf die Nacht (es war Mozarts Namenstag) um 11 uhr bekamm ich eine Nacht Musick von 2 clarinetten, 2 Hörn, und 2 fagott – und zwar von meiner eigenen komposition ...die Herrn also haben sich die hausthüre öfnen lassen, und nachdemm sie sich mitten im Hof rangirt, mich, da ich mich eben entkleiden wollte, mit dem ersten Eß accord auf die angenehmste art von der Welt überrascht.“ Gespielt hatten sie die Musik des KV 375. Bearbeitungen der Zauberflöte dürfen zudem in keinem Repertoire von Holzbläseroktetten fehlen. Und die Bearbeitung von Prokofiews Romeo und Julia befördert die Harmoniemusik in bester Tradition ins 20. Jahrhundert. Bei schlechtem Wetter in der ev. Kirche.

Konzert #41