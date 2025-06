Open-Air in Schwarzach

Nach den Erfolgen in vergangenen Jahren gibt es 2025 wieder eine weitere Neuauflage! Erneut lädt der MGV Sängerbund Schwarzach zu einer exklusiven Open-Air Veranstaltung am Samstag 05. Juli 2025 in den Birkenhof des Schwarzacher Wildparks ein. Beginn: 20 Uhr.

Wiederum soll den Gästen ein Programm mit breit gefächertem Repertoire geboten werden. Neben den Männern des MGV Schwarzach werden als besonderes Highlight der gem. Chor „Sing a Song“ aus Obrigheim zu Gast sein. Sing a Song steht unter der Leitung von Eric Grunwald und wird begleitet von der Holger Weitzel-Band. Der MGV Schwarzach steht unter der bewerten Leitung von Jochen Thurn. Lassen sie sich diesen Event am Wildpark in Schwarzach nicht entgehen. Sichern sie sich ihre Eintrittskarte im Vorverkauf, da der Birkenhof nur ein begrenztes Sitzplatzkontingent hat. Eintrittskarten zum unveränderten Preis von 12 Euro sind zu Pfingsten erhältlich bei der Landmetzgerei Stahl und der Total-Tankstelle Welz in Schwarzach sowie beim Landhandel Barth in Aglasterhausen. Restkarten sind am Eingangsbereich des Birkenhofes (Wildpark) am Konzertabend zu erwerben.

Weitere Informationen erhalten sie auch unter: www.mgv-schwarzach.de . Es gelten die allgemeinen Reglungen bei Freilichtaufführungen.

Sing a Song ist der Rock- und Pop-Chor in Obrigheim. Den Chor gibt es seit Januar 1999.

Im Dezember 1998 starteten Tina Joh, Tanja Gutmann und Ernst Rau zusammen mit Chorleiter Karlfried Olbert einen Aufruf zu einem ersten Treffen. Niemand hatte damit gerechnet, dass diesem Aufruf gleich am ersten Abend über 80 Singbegeisterte folgen würden. Es fehlte an Stühlen, es fehlte an Notenkopien, aber es fehlte nicht an Spaß und Freude. Tja, und so ist es auch geblieben. Weiterhin treffen sich jeden Montag zwischen 70 und 100 Chormitglieder, um stimmgewaltig Melodien aus Musical, Popmusik, Gospel und Folk zu schmettern.

Die Musikauswahl des neuen Chorleiters Eric Grunwald ist so gut, dass immer wieder neue Sängerinnen und Sänger dazu stoßen.

Der Männergesangverein Sängerbund 1881 Schwarzach e.V. blickt auf eine über

144-jährige Tradition als reiner Männerchor zurück. Obwohl dem Männerchor der biologische Faktor auch nicht verschont lässt, kann der Verein dank seiner attraktiven Lieder und dem Engagement des Chorleiters Jochen Thurn auf 20 aktive Sänger zählen. Mit originellen Auftritten ist der MGV Schwarzach überall ein gern gesehener Gast. Weitere Markenzeichen sind die glanzvolle Chorkonzerte mit vereinseigenen Solisten.

2022 erhielt der MGV beim Badischen Chorwettbewerb in Bruchsal den Titel „Konzertchor des Badischen Chorverbandes“.