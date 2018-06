Open Air Kino auf der Burg

× Erweitern Open Air Kino Burg Esslingen

Jedes Jahr auf's Neue - immer Ende Juli / Anfang August - kommen Kinoliebhaber beim Open-Air-Kino auf der Esslinger Burg auf ihre Kosten.

Die Burg in Esslingen am Neckar bietet eine einmalige Kulisse für ganz besondere Filmmomente. Ob Blockbuster oder Filmjuwel - der Veranstalter schafft es immer wieder ein abwechslungsreiches und hochkarätiges Kino- und Musikprogramm auf die Beine zu stellen. Und was gibt es Schöneres als bei einem Glas Wein die besondere Atmosphäre einer lauen Sommernacht zu genießen, der Musik zu lauschen und sich auf den Film zu freuen?

Do. 26.07. 21.45 Uhr Kingsman: The Golden Circle Kreissparkassen-Filmnacht |

Einlass ab 19 Uhr | Live-Musik ab 20 Uhr

Fr. 27.07. 22.00 Uhr Das Leben ist ein Fest Einlass ab 19 Uhr | Live-Musik ab 20:15 Uhr

Sa. 28.07. 22.00 Uhr Wunder Familientipp | Einlass ab 19 Uhr | Live-Musik ab 20:30 Uhr

22.00 Uhr Greatest Showman Einlass ab 19 Uhr | Live-Musik ab 20:30 Uhr

Mo. 30.07. 21.45 Uhr Fack Ju Göhte 3 Einlass ab 19 Uhr | Live-Musik ab 20:30 Uhr

Di. 31.07. 21.45 Uhr Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt Einlass ab 19 Uhr | Live-Musik ab 20:15 Uhr

Mi. 01.08. 21.45 Uhr Deine Juliet Preview | Einlass ab 19 Uhr | Live-Musik ab 20:15 Uhr

Do. 02.08. 22.00 Uhr Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Einlass ab 19 Uhr | Live-Musik ab 20:15

Fr. 03.08. 22.00 Uhr Wohne lieber ungewöhnlich Familiientipp | Einlass ab 19 Uhr | Live-Musik ab 20:30 Uhr

Sa. 04.08. 22.00 Uhr Swimming with men Einlass ab 19 Uhr | Live-Musik ab 20:30 Uhr