Open Air Kino - Das Oskars Kleid

Florian David Fitz ist nicht nur ein guter Schauspieler, er ist auch ein sehr guter Autor, und zwar einer, der ein Gespür für aktuelle Themen, aber auch die Sensibilität hat, sie anzugehen. Das zeigt er erneut mit „Oskars Kleid“, in dem er einen Vater spielt, der sein Problem damit hat, dass sein Sohn Oskar ein Kleid trägt und Lilli genannt werden will. Der Film greift das Thema mit Fingerspitzengefühl an und wirbt für Verständnis, indem er den Entwicklungsprozess eines Vaters zeigt.

Eine Abendkasse gibt es nicht. Allerdings können mit dem Smartphone auch noch kurz vor Vorstellungsbeginn bequem Tickets gekauft werden.

Einen Vorverkauf gibt es auch an der Kamino-Kinokasse.

Einlass ist gegen 20 Uhr.

Für sommerliche Getränke und Snacks sorgt das KAMINO-Team. In bewährter Weise ergänzt der Crêpes-Stand das gastronomische Angebot.