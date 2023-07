Einfach mal was Schönes

Karla ist 39, Radiomoderatorin und mal wieder Single. Sie sehnt sich nach einem Kind, doch unter Zeitdruck einen passenden Partner zu finden, ist gar nicht so leicht. Also beschließt sie, sich ihren Kinderwunsch selbst zu erfüllen. Und plötzlich haben alle eine Meinung: Eltern, Geschwister, Freunde. Dann mischt sich auch noch das Schicksal ein, als Karla ausgerechnet jetzt auf den viel zu jungen Ole trifft, der so gar nicht in ihre Zukunftspläne passt.