Open Air Kino - Der Nachname

Die ursprüngliche Komödie um einen Familienzwist, der sich am Vornamen Adolf für ein erwartetes Baby entzündet, stammte aus Frankreich, wurde in Italien neu verfilmt und fand schließlich auch den Weg nach Deutschland. Topbesetzt war „Der Vorname“ so erfolgreich, dass es anders als beim Original jetzt sogar eine Fortsetzung gibt. Folgerichtig: „Der Nachname“. Aber der ist hier nur der Aufhänger für ganz andere Streitigkeiten, die erneut pointiert dargeboten werden.

Einlass ist gegen 20 Uhr.

Für sommerliche Getränke und Snacks sorgt das KAMINO-Team. In bewährter Weise ergänzt der Crêpes-Stand das gastronomische Angebot.