Open-Air-Kino "Die progressiven Nostalgiker"

9. Open-Air-Kino in Rechberghausen.

Zwei Kino-Abende mit den Film-Highlights der Saison, präsentiert auf einer Riesenleinwand, unter freiem Himmel im schönen Landschaftspark „Grüne Mitte“. Wer in den Sommerferien gemeinsam mit anderen einen spannenden und unterhaltsamen Abend erleben will, der kommt beim Open-Air-Kino in Rechberghausen voll auf seine Kosten. Mit Einbruch der Dunkelheit (gegen 21 Uhr) dürfen sich Jung und Alt über zwei tolle Filme freuen. Knackiges Popcorn, leckeres Cocktail und eine riesige Leinwand sorgen für Kinofeeling pur.

Ein Kurzschluss in ihrer Waschmaschine katapultiert das 50er-Jahre-Ehepaar Michel und Hélène direkt ins Jahr 2025. In dieser „schönen neuen Welt“ blüht Hélène durch die gewonnene Emanzipation auf, während Michel am modernen Alltag und digitalen Sprachassistenten verzweifelt. Eine spritzige Gesellschaftskomödie über die Relativität von Rollenbildern und die Frage: War früher wirklich alles besser?

Erleben Sie ein turbulentes Open-Air-Kino-Highlight voller Charme und französischem Witz!

Unser Tipp: Sitzkissen oder Picknickdecke und kuschelige Jacken einpacken!

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Haug-Erkinger-Festsaal

Rechberghausen, Hauptstraße 7, statt.