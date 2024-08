Begleitet Marita Kasischke bei einer Führung rund um Schloss Hellenstein.

Anschließend werden im Naturtheater der Kostümfundus, die Maske, das Requisiten-Lager und natürlich der unterirdische Gang gezeigt.

Als Höhepunkt gibt es einen Einblick in die laufende Probe des Jubiläumsstücks „Wilhelm – Tell Me Your Story“.