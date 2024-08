100 Jahre Freilichtbühne – Jubiläumsinszenierung

Was wissen Sie über Wilhelm Tell? Genau, der mit dem Apfel und der Armbrust …

Doch dieser Tell hat viel mehr zu erzählen. Friedrich Schiller verwebt in seinem Drama die Tell-Sage mit den historischen Ereignissen zur Befreiung der Schweiz aus der Gewaltherrschaft der Habsburger im 14. Jahrhundert.

1924, im Gründungsjahr unserer Freilichtbühne, war „Wilhelm Tell“ die erste Inszenierung, die auf dem Schlossberg gespielt wurde. Was also läge näher, als diesen in doppelter Hinsicht historischen Stoff auch 2024 wieder im Naturtheater aufzuführen. Wem das nach zu viel Vergangenheit klingt, dem sei versichert: „Wilhelm – Tell Me Your Story“ ist eine ganz und gar gegenwärtige Inszenierung. Keine Pferde, keine Kutschen, keine historischen Gewänder. Dafür Motorräder und LED-Screens. Aber der Apfel und die Armbrust sind natürlich noch dabei.

In einer Fassung von Marion Schneider-Bast.

Spieldauer: ca. 90 Minuten

Altersempfehlung: ab 12 Jahren