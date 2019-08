Noch bis einschließlich Montag, 12. August haben Filmfans die Möglichkeit, das Open-Air-Kino Heilbronn zu besuchen. Auf dem Gelände der Genossenschaftskellerei werden die besten Filme des Jahres auf einer 128 qm großen Leinwand gezeigt.

Täglich ab 19 Uhr sorgt ein abwechslungsreiches Vorprogramm für die perfekte Einstimmung in den Abend. Freuen kann man sich dabei auf Live-Musik, Tanz und Show sowie die beliebte Wellness-Ecke und die Gewinnspiele mit attraktiven Preisen. Ab 21:15 Uhr laufen dann die Bilder. Wie schon in den Jahren zuvor schenkt die Genossenschaftskellerei für alle Weinliebhaber ihre edlen Tropfen aus. Für das leibliche Wohl sorgt das Team vom Weingarten. Auch verregnetes Wetter kann die Veranstaltung nicht stoppen. Auf dem Gelände stehen in diesem Fall gut 300 überdachte Sitzplätze zur Verfügung.

Zu den Filmen, die bis zum 12. August noch gezeigt werden, gehören unter anderem »Green Book«, »Yesterday«, »Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen« und »Bohemian Rhapsody«.