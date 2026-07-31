OpenAir Kino im Solefreibad

Freuen Sie sich wieder auf eine Komödie auf Großleinwand. Sie müssen nicht mal zum Baden kommen, bei dem Eintrittspreis am Abend, lohnt sich der Filmbesuch auch ohne Schwimmen.

Bringen Sie eine Picknickdecke mit, der Film findet auf der Wiese statt, wo ein leichtes Gefälle ist. Genießen Sie einen fantastischen Kinoabend unter freiem Himmel und lachen Sie sich schlapp.

Ab 19 Uhr gibt es Livemusik von Marc & Lobo & friends.