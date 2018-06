Open Air Kino im Innenhof

3 Filme an 3 Abenden im Innenhof mit Riesenleinwand an der Fabrikation

Freitag, Samstag und Sonntag; Einlass + Bewirtung ab 20 Uhr; Beginn ca.21.30 Uhr

am Freitag, 13.Juli

Feinde - Hostiles

134 Min., FSK: ab 16 JahrenNew Mexico, 1892: Der verdiente Offizier Blocker erhält den Auftrag, den kranken Cheyenne-Häuptling Yellow Hawk in dessen Stammesland nach Montana zu begleiten. Schon bald wird klar, dass die Truppe nur als Gemeinschaft im Kampf ums Überleben eine Chance hat… Bewegende, epische Bilder,eine harte, ergreifende Geschichte!

am Samstag, 14.Juli

Lucky

90 Min., FSK: ohne Beschr., empf. ab 16 J.Lucky ist ein 90-jähriger Eigenbrötler, Atheist und Freigeist. Er verbringt seine Tage mit bewährten Ritualen – Yoga und Eiskaffee am Morgen, philosophische Gespräche bei Bloody Mary am Abend. Vor der weiten Landschaft inszeniert John Carroll Lynch einen poetischen Film, der das Leben feiert.am

Sonntag, 15.Juli

Arthur & Claire

99 Min., FSK: ab 12, empf. ab 16 Jahren In einem Hotel in Amsterdam begegnen sich zwei Menschen, von denen jeder für sich bereits mit dem Leben abgeschlossen hatte. Aus den beiden wird eine unerwartete Schicksalsgemeinschaft, die gemeinsam in die Nacht aufbricht, zwischen Grachten und Coffee Shops schließen sie Freundschaft... In klugen, witzigen Dialogen kreist der Film um die Dinge, die das Leben wirklich ausmachen.