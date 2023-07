Open-Air-Kino im Mössinger Freibad

Kino unterm Sternenhimmel wird auch 2023 in Mössingen geboten: Von Donnerstag, 10. August bis Samstag, 12. August 2023 veranstaltet das städtische Kulturteam im Freibad wieder das beliebte Open-Air-Kino. Sei es als tolles Urlaubserlebnis oder als kleine Auszeit vom Alltag - das großzügige Freibadgelände und leises Wellenplätschern im Hintergrund bieten eine besonders reizvolle Kulisse für einen außergewöhnlichen Filmabend.

Vor Filmbeginn und in einer kurzen Pause sorgen Mössinger Vereine für Getränke und Knabbereien und runden das Kinoerlebnis damit bestens ab.

Kartenvorverkauf:

Karten für die nummerierten Sitzplätze gibt es im Vorverkauf ausschließlich über Easy Ticket. Die Karten kann man entweder online als print@home-Karte kaufen oder über die Vorverkaufsstellen von Easy Ticket (in Mössingen ist dies die Geschäftsstelle des Schwäbischen Tagblatts, Falltorstraße 52).

Der Vorverkauf endet am jeweiligen Veranstaltungstag gegen 17 Uhr.

Abendkasse:

Ab 20:45 Uhr gibt es am Veranstaltungstag die Restkarten für den jeweiligen Film auch an der Abendkasse am Freibad-Eingang.

Das Open-Air-Kino im Freibad wird grundsätzlich bei jeder Witterung, ausgenommen Unwetter, durchgeführt!

An den drei Kino-Tagen öffnet das Mössinger Freibad nach dem Badebetrieb jeweils um 20:45 Uhr wieder für die Kinobesucher*innen. Beginn des Films ist bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21:30 Uhr. Insgesamt werden drei Filme gezeigt. Folgendes Programm ist vorgesehen: