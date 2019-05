Open-Air Kino mit Outdoor Kajak Abendteuer aus Island und Indien

Die gefährlichsten Flüsse und höchsten Wasserfälle: Extrempaddler Olaf Obsommer hat sie im Kajak bezwungen. In einem 2-stündigen Filmvortrag berichtet er über seine Abendteuer in Island und Indien. Der Filmvortrag eröffnet die Open-Air Kino Saison in Esslingen auf dem Vereinsgelände der Kanuabteilung der SV 1845 Esslingen. Infos mit Trailer unter: http://kanu.sv1845es.de/kanu-kino