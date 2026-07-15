Open-Air-Kino "Song Sung Blue"

9. Open-Air-Kino in Rechberghausen.

Zwei Kino-Abende mit den Film-Highlights der Saison, präsentiert auf einer Riesenleinwand, unter freiem Himmel im schönen Landschaftspark „Grüne Mitte“. Wer in den Sommerferien gemeinsam mit anderen einen spannenden und unterhaltsamen Abend erleben will, der kommt beim Open-Air-Kino in Rechberghausen voll auf seine Kosten. Mit Einbruch der Dunkelheit (gegen 21 Uhr) dürfen sich Jung und Alt über zwei tolle Filme freuen. Knackiges Popcorn, leckeres Cocktail und eine riesige Leinwand sorgen für Kinofeeling pur.

Dieses Feel-Good-Musical basiert auf der wahren Geschichte von Mike (Hugh Jackman) und Claire (Kate Hudson), zwei vom Leben gezeichneten Seelen im Wisconsin der 80er Jahre. Durch ihre gemeinsame Leidenschaft für Musik schöpfen sie neuen Mut und gründen eine Neil-Diamond-Coverband. Ein kraftvoller Film über zweite Chancen, Durchhaltevermögen und den Glauben an den eigenen Traum.

Ein emotionales Kino-Highlight, das beweist: Für einen Neuanfang ist es nie zu spät.

Unser Tipp: Sitzkissen oder Picknickdecke und kuschelige Jacken einpacken!

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Haug-Erkinger-Festsaal

Rechberghausen, Hauptstraße 7, statt.