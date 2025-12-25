Was um 2017 aus einem dadaistischen Kabarettprojekt rund um Sänger Matthias Wolf entstand, entwickelte sich bald zur wohl eigenwilligsten Formation der deutschsprachigen Musiklandschaft:

Die Widersacher aller Liedermacher. 2025 schließlich: Der Liedermacherpreis auf Kloster Banz, der Kulturförderpreis der Stadt München, erste TV-Auftritte – und mittendrin schon wieder das nächste Album in Arbeit.

Was die Widersacher musikalisch machen, lässt sich schwer greifen – vielleicht irgendetwas zwischen avantgardistischem Kautabak-Blues, psychedelischer Groove-Offenbarung und fein ziselierter Gesellschaftskritik. Ihre Songs wabern live durch Raum und Hypothalamus, als hätten sich Frank Zappa, Georg Kreisler und ein bayerischer Landregen gemeinsam einen Gitarrenverstärker geteilt. Eine Band, die eine Lücke füllt, von der wir nicht wussten, dass es sie gibt – und ohne die wir nicht mehr sein wollen.