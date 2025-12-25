LUKSAN WUNDER - „Dr. Edeljoghurts Multimedia panoptikum 2“

Comedy

Kulturbühne Kapelle im Schloss Brackenheim Schlossplatz 2, 74334 Brackenheim

Das vielfach ausgezeichnete Humorkollektiv Luksan Wunder ist eine absolute Ausnahmeerscheinung in der Comedyszene.

Sie bringen die Absurdität des Medienzeitalters so anders und so lustig auf die Bühne, dass sie sich jeglichem Vergleich entziehen. Man muss sie gesehen haben!

Im Internet, wo sie ursprünglich herkommen, wurden ihre Videos über eine halbe Milliarde mal angeschaut, trotzdem sind sie live noch besser. Ihr neues Bühnenprogramm ist ein absolut irrwitziger Ritt durch unterschiedlichste Genres der Comedy: Livemusik, Parodien, Sketche und Satire, garniert mit aufwändig produzierten Videos und einigen ihrer typischen Viralformate. Überraschend, kurzweilig und extrem lustig ist dieses Humor-Universum: Herzlich willkommen in „Dr. Edeljoghurts Multimediapanoptikum 2“!

