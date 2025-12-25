TANZ!LOKAL

Kulturbühne Kapelle im Schloss Brackenheim Schlossplatz 2, 74334 Brackenheim

Tanz!Lokal – die Nacht, in der kein Fuß stillsteht!

Am 28.02. ist es wieder so weit: Unser DJ serviert euch Beats von den 80ern bis heute. Schlager bleibt draußen, dafür gibt’s Balkan, Bollywood und alles, was Hüften in Bewegung bringt – egal ob frisch 30 oder junggeblieben mit Stil.

Ab 19:30 Uhr gehen die Türen auf, gegen 20 Uhr heißt’s: Musik an, Alltag aus! Unsere charmante Barcrew versorgt euch mit Getränken – Snacks gibt’s keine, dafür jede Menge Stimmung. Wer elegante Standardrunden drehen will, darf das – aber auch freies Zappeln, grooviges Wippen und ekstatisches Mitwippen sind ausdrücklich erlaubt.

Also: Schuhe an, Sorgen aus. Ob Solo, im Doppelpack oder mit Tanzrudel – komm vorbei und tanz, als würde keiner zugucken (außer vielleicht die Barcrew). Es wird wild. Es wird wunderbar. Es wird euer Abend!

Info

