ACHIM SONNTAG Die Wahrheit über den Froschkönig

Als begeisterter Sachensucher ist Achim Sonntag oft auf Flohmärkten unterwegs. Und dort hat er neulich ein Buch in Übergröße mit dem spannenden Titel „Die Wahrheit über den Froschkönig“ gefunden.

Indem er in sieben verschiedene Rollen schlüpft, aus einer in die andere springt, erzählt er seinem Publikum dessen Inhalt: Endlich erfahren wir, wie der Frosch zum Frosch wurde, was er alles erlebte, bevor er in den Brunnen der Prinzessin kam, und auch das Ende hält für das Publikum eine ordentliche Überraschung bereit. Das grimmsche Märchen erscheint bei Achim Sonntag in neuem Gewand: originell, witzig, temporeich und mit größter Spielfreude vorgetragen.

Achim Sonntag, Jahrgang 1961, ist freier Kindertheatermacher. Gebürtig aus Düsseldorf, wohnt er seit 2007 in Wengen im Allgäu. Nach Erfahrungen in den unterschiedlichsten Theaterformen kam er vor über 30 Jahren über seine eigenen Kinder zum Kindertheater.