ALBA ARMENGOU TRIO „Blancos y Grafitos“

Alba Armengou, Sängerin und Trompeterin aus Barcelona, ist ein Ausnahmetalent!

Bereits mit sieben Jahren trat Alba Armengou der Sant Andreu Jazz Band bei, der sie 13 Jahre angehörte und ihr Talent als Trompeterin und Sängerin entfaltete. Im Jahr 2020 startete sie ihr eigenes musikalisches Projekt mit dem Gitarristen Vicente López und veröffentlichte das erste Soloalbum „Susurros del Viento“. In diesem Album vereinte sie sämtliche musikalischen Stile, die sie auf ihrem Weg begleitet haben, und die stark von lateinamerikanischer und brasilianischer Musik beeinflusst wurden. Auf der Bühne beeindruckt sie im Trio oder als Sextett mit einer spannenden musikalischen Reise und ihrem inneren Klanguniversum. Dabei lässt sie sich von Boleros, der katalanischen Cançó, Bossa Nova, Latin und Jazz inspirieren.

Alba Armengou singt mit ihrer hinreißenden Stimme in vier Sprachen: Katalanisch, Spanisch, Englisch und Portugiesisch.