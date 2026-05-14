Open-Air-Kino

Im Rahmen des "Münsinger Sommers".

Filmbeschreibungen:

22 Bahnen:

22 Bahnen lang dauert die einzige Auszeit, die Tilda (Luna Wedler) sich gönnen kann. Ansonsten führt sie ein streng getaktetes Leben: Neben ihrem Studium arbeitet sie im Supermarkt, um über die Runden zu kommen und kümmert sich liebevoll um ihre kleine Schwester Ida (Zoë Baier), mit der sie gemeinsam bei der alkoholkranken Mutter lebt. Tilda übernimmt, was die Mutter ihrer Familie nicht geben kann. Ihre Freunde sind längst aus der Kleinstadt weggezogen und auch für Tilda verspricht der Sommer eine Veränderung: Eine Promotion in Berlin scheint plötzlich möglich zu werden. Doch gerade, als sich ein wenig Freiheit für sie am abzeichnet, eskaliert die Situation zuhause …

Extrawurst:

In einem kleinen Tennisclub in der deutschen Provinz steht die jährliche Mitgliederversammlung an und damit auch die Frage nach einem neuen Grill für das Sommerfest. Heribert (Hape Kerkeling), der langjährige Vorsitzende, und sein Stellvertreter Matthias (Friedrich Mücke) erwarten eine schnelle Entscheidung. Doch als Melanie (Anja Knauer) vorschlägt, zusätzlich einen zweiten Grill für Erol (Fahri Yardim), das einzige muslimische Mitglied des Vereins, anzuschaffen, gerät die Versammlung in heftige Turbulenzen. Was als gut gemeinte Idee beginnt, entwickelt sich zu einer Debatte, in der kulturelle Unterschiede, religiöse Überzeugungen und tief verwurzelte Vorurteile aufeinandertreffen. Torsten (Christoph Maria Herbst), ein neuer Werbetexter aus der Stadt, bringt frischen Wind in die hitzigen Diskussionen. Zwischen hitzigen Argumenten und skurrilen Situationen zeigt sich, dass es um weit mehr als nur einen Grill geht …

Der Teufel trägt Prada 2:

Rund 20 Jahre nach ihrer Zeit als Assistentinnen bei einem führenden Modemagazin haben Andy Sachs (Anne Hathaway) und Emily Charlton (Emily Blunt) eigene Wege eingeschlagen. Während Emily eine erfolgreiche Karriere in der Luxusbranche verfolgt, sieht sich Miranda Priestly (Meryl Streep) mit den Herausforderungen einer sich wandelnden Medienlandschaft konfrontiert. Ihr Magazin verliert im digitalen Zeitalter zunehmend an Bedeutung. Als sich die Wege der drei Frauen in New York erneut kreuzen, entstehen neue Spannungen und Rivalitäten. Auch Nigel (Stanley Tucci) ist wieder Teil des Geschehens, während sich die Dynamik innerhalb der Branche verändert hat. Zwischen Karriere, Einfluss und wirtschaftlichem Druck entfaltet sich eine Geschichte, in der alte Beziehungen auf neue Machtverhältnisse treffen.