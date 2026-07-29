Manuel Randi & Alessandro Trebo I Weltmusik

Mit nur zwei Konzerten 2026 in Deutschland ist dieser Abend ein exklusives Musikerereignis. MANUEL RANDI zählt zu den vielseitigsten Gitarristen Europas und bewegt sich souverän zwischen Flamenco, Blues, Funk und Jazz.

Der Ausnahmegitarrist aus Bozen/Südtirol setzt sich intensiv mit unterschiedlichsten Stilrichtungen auseinander. Seit 2011 ist er Mitglied des „Herbert Pixner Projekt“, mit dem er ganzjährig auf Tour ist und größte Erfolge feiert.

Gemeinsam mit dem virtuosen Pianisten, (Komponist und Arrangeur) ALESSANDRO TREBO, Keyboarder bei „Hubert von Goisern“, seit 2024 ebenso beim „Herbert Pixner Projekt“, gestalten sie einen leidenschaftlichen Konzertabend von leisen Tönen bis zu feurigen Flamenco-Rhythmen und Rock-Fusion. Nach ihrem gefeierten Auftritt 2025 kehren sie mit neuem Programm nach Brackenheim zurück.