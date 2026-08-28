Yara „kaugummizigarettentour 26“ | Indie-Rock

yara machen deutschsprachigen Indie-Rock über Aufbruch, Erwachsenwerden und große Gefühle. Ihre Songs wecken Erinnerungen an Fruchtsaftschorle und Kaugummizigaretten, mit denen man sich erwachsener fühlte, als man eigentlich war.

Der Sound von Lisa, Gio und Jacque ist direkt und eingängig, geprägt von der markanten Stimme von Sänger Jakob. Es klingt nach lauwarmen Sommerabenden und diesem Gefühl, dass alles offen ist: Coming-of-Age, aber ohne Altersgrenze.

Live wird dazu getanzt, gelacht und mitgesungen. Ein bisschen Indie Kitsch, ein bisschen trockener Humor. yara machen Musik für Menschen, die solche Momente kennen – egal, ob sie gerade erst passieren oder schon lange zurückliegen.

Yara haben wir vor zwei Jahren als Vorband von Gringo Mayer im Tollhaus Karlsruhe entdeckt – und waren sofort gepackt. Unbedingt hingehen!