Stefan Danziger „Mittel und Wege“ | Kabarett

Der Berliner Comedian Stefan Danziger zerlegt in seinem neuen Programm die Geschichte Osteuropas und der Menschen dahinter – und setzt sie herrlich absurd wieder zusammen.

Ob freundliche Wikinger, ein polyamoröser Iwan der Schreckliche oder der mysteriöse KGB-Agent „Mr. Hexogen“: Danziger lässt skurrile Figuren auf die Bühne, um kulturelle Widersprüche treffsicher zu entlarven.

Zwischen lustigen Anekdoten als junger Vater und den eigenen Kindheitserinnerungen an den Ostblock entstehen Pointen, die man so nicht hat kommen sehen.

Das ist keine trockene Geschichtsstunde, sondern ein kurzweiliger Stand-up-Abend voller unerwarteter Wendungen und charmanter Gedankenspiele.