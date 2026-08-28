Yasi Hofer „Between the LINES“ | Blues Rock

Yasi Hofer begann mit Geigespielen, wechselte aber schon mit 12 zur E-Gitarre.

Entdeckt wurde sie mit 14 vom US- und früheren Frank Zappa-Gitarristen Steve Vai. 2009 erhielt sie ein Stipendium für das Berklee College of Music in Boston. Zurück in Deutschland etablierte sie sich als Gitarristin, Komponistin und Bandleaderin und veröffentlichte bisher vier Alben, zuletzt 2023 „Between the Lines“. Mit ihrem Trio spielt und begeistert Yasi live und europaweit ihre Fans.

Das Rockmagazin „Eclipsed“ zählt sie zu den besten Gitarristinnen überhaupt. Als gefragte Studio- und Tourgitarristin arbeitet(e) sie außerdem mit Künstlern wie Robbie Williams, den No Angels und Helene Fischer, auch für größere Stadionproduktionen.

Die Gitarrenvirtuosin mit über 6 Millionen YouTube-Views steht für musikalische Exzellenz, kreative Eigenständigkeit und eine neue Generation internationaler Rockmusikerinnen.