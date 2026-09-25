Marotte Theater „Der kleine König feiert Weihnachten“ | Kindertheater

Fröhliche Weihnachten, kleiner König!

Der kleine König kann es kaum erwarten, bis er endlich das letzte Türchen seines Adventskalenders öffnen darf. Die Vorfreude auf das Weihnachtsfest ist riesig, doch bis dahin gibt es noch jede Menge zu tun: Plätzchen backen, Geschenke einpacken und natürlich ausgelassen im Schnee rodeln.

Zusammen mit seinen Freunden erlebt der kleine König viele fröhliche und manchmal auch überraschende Momente in der winterlichen Zeit. Die Tage bis Heiligabend sind gefüllt mit Spannung, Spaß und kleinen Abenteuern. Und dann ist es endlich soweit: Der Heilige Abend ist da und wird für den kleinen König zu einem ganz besonderen Fest.

Nach den Geschichten von Hedwig Munck. Regie: Thomas Hänsel, Spiel: Carsten Dittrich, Ausstattung: Matthias Hänsel. Spieldauer: 45 Minuten

Geeignet für alle ab 3 Jahren.