WIDERSACHER ALLER LIEDERMACHER | Cinematic Folk Musik

Zwischen abstrusen Wortspielen und bayrischer Popmusik manövriert die Band ihr Publikum durch eine aberwitzige Show der Extraklasse.

Ihr Genre des „Bavarian-Pop-Kabaretts“ bietet den Zuschauern einen überbordenden Blumenstrauß der Unterhaltung. Von grotesken Gedichten und Geschichten, bis zur ernsthaften Popballade. Die Band, bestehend aus Würzburger Musikstudenten, hat sich dem Entertainment auf allen Ebenen verschrieben. In ihrer Wahlheimat löste die eigensinnige Gruppe bereits Begeisterungsstürme aus, wodurch sie sich als

Preisträger mehrerer Comedy-Slams und Songwriting-Contests hervortat. Gehörprägend sind die größtenteils dialektalen (oberpfälzisch) und mehrsprachigen Texte zwischen Folk, Hip-Hop und Rock mit einer ungewöhnlichen Leichtigkeit.

Auf ihr Debütalbum Die Bris (2020) und dem Gewinn des Bayern 2 Heimatsound- Wettbewerbs (2021) folgte 2024 ihr gefeiertes Album „As Weda“: eine rohe, analoge Hommage an die 60er/70er. 2026? Noch mehr Preise, mehr Präsenz – und ein neues Album. Klingt nach Hype. Ist aber einfach nur wild und schön.