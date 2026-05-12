Stoppok „RUND-Reise – die SOLO-Tour 2026“ | Singer-Songwriter

Es geht rund: STOPPOK feiert 2026 seinen 70. Geburtstag auf den Bühnen des Landes.

Mit seiner „RUND-Reise“ geht der geistreiche Seismograph der deutschen Musikszene auf große Jubel-Tour durch die Republik. Seit jeher ist die Bühne sein natürliches Biotop, hier verbindet er Herz und Hirn, neue Songs und alte Weggefährten zu einem besonderen Live-Erlebnis. Seit über 50 Jahren steht STOPPOK für eigenständige Songwriterkunst, geprägt von Wortwitz, Haltung und musikalischer Vielfalt zwischen Folk, Blues und Rock. Auch seine jüngsten Alben „Jubel“ und „Teufelsküche“ landeten unter den Top Five der Media Control Charts. Solo überzeugt er mit intensiven akustischen Konzerten, die er selbst als „pure Freiheit“ beschreibt. Im Dezember

ist diese Solo-Variante der „RUND-Reise“ in ausgewählten Häusern zu erleben. STOPPOK bleibt präsent, überraschend und voller Energie – auch mit 70!