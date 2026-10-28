Gayle Tufts „Please don´t stop the music!“ | Musik-Kabarett

From New York to Brackenheim: Gayle Tufts ist ein Volltreffer! Stimmgewaltig erzählt und singt die amerikanische Entertainerin Gayle Tufts neue Geschichten aus ihrem Leben.

Mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Deutsch und Englisch, dem „Dinglish“, spannt sie einen Bogen von den USA bis nach Berlin. Im Mittelpunkt stehen sieben Nächte, die alles verändern: ein Blick, ein Ton, eine Bewegung – und plötzlich ist nichts mehr wie zuvor. Charmant, humorvoll und selbstironisch verbindet sie persönliche Erlebnisse mit scharfsinnigen

Beobachtungen und aktuellen Themen. Und sie rockt die wichtigen Themen im Hier und Heute.

Ein Abend voller neu interpretierter Classics, frischen Songs und überraschenden Geschichten. Getragen von der musikalischen Untermalung ihres Bühnenpartners und Spielkameraden Marian Lux.