27. und 28.07.2017 - Open Air Kino im Schlosshof Bönnigheim

Wie in den letzten Jahren konnten auch im Sommer 2017 wieder 2 Filme „unter freiem Himmel" im herrlichen Ambiente des Schlosshofs angesehen werden.

Die Bönnigheimer Open-Air-Kino-Abende vor der außergewöhnlichen Kulisse des Stadionschen Schlosses haben eine besondere Atmosphäre. Laue Sommernächte, kühle Bönnigheimer Weine und ein gemeinsamer Filmgenuss für Jung und Alt. Dazu die wunderschöne Kulisse des Bönnigheimer Schlosses garantieren ein Event für jedermann.

Ein Dorf sieht Schwarz

Ein Dorf sieht Schwarz

F 2017, Laufzeit: 96 Min., FSK: ohne

Regie: Juien Rambaldi

Darsteller: Marc Zinga, Aïssa Maïga, Bayron Lebli, Médina Diarra,Rufus, Jonathan Lambert, Jean-Benoît Ugeux, Stéphane Bissot, Mata Gabin

Frankreich 1975: Seyolo Zantoko ist Arzt und stammt aus dem Kongo. Als er einen Job in einem kleinen Kaff in Nordfrankreich angeboten bekommt, beschließt er, mit seiner Familie umzuziehen. Sie erwarten Pariser Stadtleben, treffen aber auf Dorfbewohner, die zum ersten Mal in ihrem Leben einem afrikanischen Arzt begegnen und alles tun, um den"Exoten" das Leben schwer zu machen. Aber wer mutig seine Heimatverlassen hat und einen Neuanfang in einem fremden Land wagt, lässt sich soleicht nicht unterkriegen...

Lion

Lion

USA, AUS, GB 2016, 119 Min., FSK: 12 Regie: Garth Davis, Darsteller: Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, David Wenham

Ein Tag wie jeder andere im Leben des fünfjährigen Saroo: Auf dem Bahnhof der indischen Kleinstadt, in der sein Bruder ihn für einige Stunden zurückgelassen hat, sucht er nach Münzen und Essensresten. Vor Erschöpfung schläft er schließlich in einem haltenden Zug ein und findet sich nach einer traumatischen Zugfahrt am anderen Ende des Kontinents in Kalkutta wieder. Auf sich allein gestellt irrt er wochenlang durch die gefährlichen Straßen der Stadt, bis er in einem Waisenhaus landet, wo er von Sue und John Brierley adoptiert wird. Viele Jahre später lebt Saroo in Melbourne, ist beruflich erfolgreich und wohnt mit seiner Freundin Lucy zusammen. Er könnte rundum glücklich sein, doch die Frage nach seiner Herkunft lässt ihn nicht los.