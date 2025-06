Open-Air-Kino

Auch in diesem Sommer verwandeln das Mobile Kino Ludwigsburg und das Kulturamt Ditzingen den Laien vor dem Rathaus wieder in ein Freiluftkino unter Sternen. Gezeigt werden zwei besondere Filme, die Herz und Kopf berühren: Wunderschön und Like a Complete Unknown. Sommerkino unter freiem Himmel!

Body Positivity, Selbstakzeptanz und Selbstbestimmung: Alles leichter gesagt als getan, in einer Welt, die einem einredet, man sei nicht genug. Fünf Frauen verschiedenen Alters hadern mit ihrem Selbstbild und den Ansprüchen, die sie selbst, die Gesellschaft und die Männerwelt an sie stellen. Was wäre, wenn sie aufhören würden, ihren Selbstwert daran festzumachen, begehrenswert zu sein?

Bob Dylan in der einflussreichen New Yorker Musikszene der frühen 60er Jahre, wo er auf Pete Seger und Joan Baez trifft. Der kometenhafte Aufstieg des 19- jährigen Musikers vom Folksänger in kleinen Clubs über Konzertsäle bis an die Spitze der Charts. Seine Songs werden zu einer weltweiten Sensation.

Bei Regen finden die Open-Air-Kinonächte in der Stadthalle statt! Bitte denken Sie auch bei Sonnenschein an entsprechende Kleidung und Decken.