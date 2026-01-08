Open-Air Konzert auf der Hutzel-Ranch

Der Reutlinger Country Club präsentiert....THE SMUGGLERS.

„The Smugglers“

Irish Folk, eine Musikrichtung die, wie viele europäische Musik-Richtungen, an der Entstehung der Country Musik beteiligt waren.

Von Auswanderern im Gepäck und von Europa nach Amerika gebracht.

Durch Gitarre, Akkordeon, Fiddle, Mandola, Banjo und dem einzigartigen Gesang entstand eine fröhliche rhythmische Musik zum Tanzen, Mitsingen oder einfach Mitklatschen.